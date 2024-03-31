«القاهرة الإخبارية»: روسيا تقصف البنية التحتية لمنشآت إنتاج الغاز في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية قصف البنية التحتية للطاقة ومنشآت إنتاج الغاز في أوكرانيا، بحسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن بيان صحفي للوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن الجيش الروسي استخدم أسلحة جوية عالية الدقة وبعيدة المدى، وطائرات مسيرة لقصف البنية التحتية في أوكرانيا.

وأوضحت أن القصف الجوي أدى إلى تعطل مؤسسات الصناعة الدفاعية العاملة في تصنيع وإصلاح الأسلحة والمعدات والذخيرة بأوكرانيا.