أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية يحققون إنجازات رياضية جديدة

حقق لاعبو أندية المؤسسات العسكرية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة إنجازاً رياضياً جديداً خلال مشاركتهم ضمن المنتخب القومى فى دورة الألعاب الأفريقية التى نظمت فعالياتها بمدينة أكرا الغانية بمشاركة 44 دولة، حيث نجح 45 لاعب ولاعبة من نادي طلائع الجيش وأندية المؤسسات الرياضية في الحصول على عدد 54 ميدالية متنوعة من إجمالي 107 ميداليات حققتها البعثة المصرية في الألعاب الفردية، بواقع 37 ميدالية ذهبية، و13 فضية و4 برونزيات.

وتمكن لاعبو المؤسسات العسكرية الرياضية من الحصول على عدد 7 ميدالية ذهبية من إجمالي 9 ميداليات ذهبية حققها اللاعبون مع المنتخب القومي المشارك بالبطولة الإفريقية للمصارعة للكبار، والتي استمرت فعالياتها على مدار عدة أيام بمدينة برج العرب بالإسكندرية بمشاركة عدد 173 لاعب ولاعبة مثلوا 29 دولة؛ لينضم اللاعبين السبعة إلى قائمة اللاعبين المتأهلين للمشاركة بدورة الألعاب الأوليمبية بباريس 2024، ويصبح إجمالي لاعبي ولاعبات جهاز الرياضة للقوات المسلحة المؤهلين للمشاركة بالأوليمبياد عدد 19 لاعبا ولاعبة بمختلف الألعاب الرياضية.

كما شارك 40 لاعبا ولاعبة من أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية ضمن عدد 89 لاعب ولاعبة يمثلون قوام المنتخب القومى المشارك بالبطولة الأفريقية للمصارعة مرحلة تحت (17سنة – 20 سنة - كبار) التي جرت فعالياتها بمدينة برج العرب بمشاركة عدد 104 لاعبين مثلوا 29 دولة، ونجح لاعبو أندية المؤسسات الرياضية العسكرية في الحصول على عدد 40 ميدالية متنوعة من إجمالي 83 ميدالية حققها المنتخب المصري بواقع 27 ميدالية ذهب و8 فضيات و5 برونزيات.

هذا وقد قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة لأبنائها من لاعبي ولاعبات نادى طلائع الجيشوأندية المؤسسات العسكرية الرياضية لقدرتهم على التفوق وتحقيق المراكز المرموقة بكافة البطولات التى شاركوا بها، مؤكدة حرصها الدائم على تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتأهيل الكوادر الرياضية وتقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة قادرة على رفع العلم المصرى خفاقاً بمختلف المحافل الرياضية الأوليمبية والدولية .