شمس ليلة القدر.. لماذا تشرق دون شعاع؟

تُعد شمس ليلة القدر من العلامات التي يترقبها المسلمون في شتى أنحاء الأرض، وذلك لورود حديث نبوي شريف حول علامات تلك الليلة العظيمة، ويحرص جموع الصائمين على اغتنام ليلة القدر بالصلاة والدعاء وذكر الله، وذلك لأنها من الليالي التي يستجاب فيها الدعاء، ويعتق فيها الله رقاب عباده من النار.

شمس ليلة القدر

وحول سبب عدم ظهور شعاع في شمس ليلة القدر، فقال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في مقطع فيديو ضمن برنامج «يوميات الرسول»، إن هناك علامات لليلة القدر، منها علامة في الليلة نفسها وعلامة أخرى صبيحة يومها، وتابع: «الليلة نفسها تكون هادئة لا برد وشتاء ولا حر، مناخها طيب وجميل، وفي صبيحتها فتخرج الشمس لا شعاع لها، وذلك لأن الملائكة ما بين صعود ونزول من السماء فقد سدت بأجنحتها الأفق، فكان شعاع الشمس ضعيفاً»، وذلك لقوله تعالى: «تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ».

أفضل الأدعية في ليلة القدر

ومن أفضل الأدعية في ليلة القدر أيضا: اللّهم ارزقني فضل قيام ليلة القدر، وسهل أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحطّ عني الذنب والوزر، يا رؤوفًا بعبادك الصالحين، اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة، اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.

«اللّهم ارزقنا عملًا صالحًا يُقرّبنا إلى رحمتك، ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك، وثبتنا اللّهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللّهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر».

«اللّهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، وعلمتنا الحكمة والقرآن، اللّهم اجعلنا لكتابك من التّالين، ولك به من العاملين، وبالأعمال مخلصين وبالقسط قائمين، وعن النار مزحزحين، و بالجنات منعمين و إلى وجهك ناظرين، اللّهم أحينا مستورين، و أمتنا مستورين، وابعثنا مستورين، وأكرمنا بلقائك مستورين، اللّهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض».

«اللّهم اشف مرضانا ومرضى المسلّمين، وارحم موتانا وموتى المسلّمين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين، اللّهم تولّ أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا، اللّهم إنّك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا».

دعاء ليلة القدر مستجاب

«اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت واختم لي في قضائك خير ما ختمت واختم لي بالسعادة فيمن ختمت، اللهم إني أسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشَّرِّ كله عاجله وآجله ماعلمت منه وما لم أعلم».

«اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وكل من له حق علينا من النار يا رب عوضنا عن كل شيء أحزننا وأبكانا وارزقنا بدل منه فرحة تدمع لها أعيننا وغير أقدارنا لأفضل حال وثبتنا على الحق وارزقنا الإيمان».

«اللهم لا تخرجنا من شهرك هذا إلا وقد أصلحت أحوالنا ووفقتنا وغيرت أقدارنا لأجملها وحققت لنا ما نتمناه إنك على كل شيء قدير، اللهمّ اجعل آخر أفعالي سجدةً لك، وآخر أقوالي شهادة تدخلني جنتك».