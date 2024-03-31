داعية إسلامي يوثق شروق شمس 21 رمضان.. هل ظهرت علامات ليلة القدر؟ (فيديو)

مع بدء العشر الأواخر من شهر رمضان، يبدأ المسلمون في تحري ليلة القدر خاصة في الليالي الوترية من هذه الأيام العشرة، ومنذ بدء الساعات الأولى من صباح اليوم وشروق يوم 21 رمضان، بدأ البعض في تحري بعض العلامات والتساؤل هل كانت ليلة القدر أمس؟، أم ما تزال هناك فرصة أخرى لتحري ليلة القدر في ليلة التاسع والعشرين من رمضان؟.

شروق يوم 21 رمضان

ونشر الداعية شريف شحاتة، مقطع فيديو وثق خلاله شروق شمس يوم 21 رمضان، وظهر خلال البث المباشر الذي نشره عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» يقول: «بصوا يا جماعة السما صافية تمامًا، والقمر واضح، والجو حلو يعني المفروض أكون سقعان أوي إنما الجو جميل، والشمس قدام عينيكم بيضاء مفيهاش أي شعاع، لكن أنا مش هقدر أتكلم، لكن في الآخر خالص هنقول إننا نميل أنها كانت في الليلة الفلانية، ولكن هناك شبورة وقد تمنع أحيانًا هذه الشبورة بنسبة ما».

وأضاف الداعية الإسلامي، «مستحيل أقولك هي كام إلا آخر ليلة حتى لو أنا اتأكدت برغم خبرتي لمدة 10 سنوات في استطلاع الشمس، لكن هنفضل نحتفظ بيها في الصندوق وهنتابع كل ليلة حتى نهاية الـ10 أيام، بس طبعًا أنا لا أميل لليلة عن ليلة لأننا هنستطلع شمس كل الليالي وبالتالي لا ننحاز لشمس عن شمس ولا غروب عن غروب، ولكن هناك شك كبير جدًا أنّها تكون ليلة القدر».

تحري ليلة القدر

وكانت دار الإفتاء لفتت إلى تحري ليلة القدر في الليالي الوترية، وقد ورد في ذلك حديث عن عُبَادَة بْنُ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاحَى رَجُلانِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: «إِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلاحَى فُلانٌ وَفُلانٌ فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالْخَمْسِ».

وعن ابنِ عبَّاس رضِيَ اللهُ عنهُما أنَّ النبيَّ صلَّ الله عليه وسلَّمَ قال: (الْتمِسوها في العَشر الأواخِر من رمضانَ؛ لَيلةَ القَدْر في تاسعةٍ تَبقَى، في سابعةٍ تَبقَى، في خامسةٍ تَبْقَى) رواه البخاريُّ.

وأيضًا عن ابن عبَّاس رضِيَ اللهُ عنهُما قال: قال رسولُ الله صلَّ الله عليه وسلَّمَ: (هِي في العَشر، هي في تِسع يَمضِين، أو في سَبْعٍ يَبقَين)؛ يعني: ليلةَ القَدْر. رواه البخاريُّ.

وتتمثل علامات ليلة القدر، بحسب دار الإفتاء، أن تطلع الشمس لا شعاع لها، فقد ورد عن أُبَيِّ بن كعب في ذكر علامة ليلة القدر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن أَمَارَتَهَا «أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لا شُعَاعَ لَهَا» (رواه مسلم)، وفي بعض الأحاديث: «كَأَنَّهَا طَسْتٌ» (مسند أحمد)، والمعنى: كأنها طست من نحاسٍ أبيض.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «هِيَ طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا يَفْضَحُ كَوَاكِبَهَا، لَا يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّى يَخْرُجَ فَجْرُهَا» (ابن حبان)، وطَلْقَة معناها: طَيِّبةٌ لا حَرَّ فيها ولا بَرْد، وبَلْجَةٌ: مشرقة.