مقر مجلس النواب الجديد يستعد لاستقبال الرئيس السيسي الثلاثاء
كتب:
محمد عزالدين
11:48 م | السبت 30 مارس 2024
مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الأمانة العامة لمجلس النواب، أخطرت أعضاء المجلس، بموعد الجلسة الخاصة لأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية لولاية جديدة، يوم الثلاثاء المقبل 2 أبريل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء 2 أبريل، من مقر المجلس بالعاصمة الإدارية.
واستعرض أحمد موسى، مساء اليوم السبت، عدة فيديوهات من مجلس النواب بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يعد صرح عظيم يليق بالدولة المصرية، مردفًا: «مجلس النواب يوم الثلاثاء هيكون حاجة تانية وشكل تاني بحضور الرئيس السيسي هتشوفوا حاجة مشرفة».