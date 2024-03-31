طريقة رؤية الرسائل المحذوفة على «واتساب» و«ماسنجر».. «هتعرف إيه اللي اتبعتلك»

إمكانية حذف الرسائل بعد مدة محددة من إرسالها، أصبحت متاحة منذ فترة طويلة عبر تطبيقي المحادثات الشهير «واتساب» و«ماسنجر»، وهو أمر مزعج للبعض رغبة منهم في معرفة الرسالة التي حذفها الشخص المُرسل، أو للفضول، ومع تطور الهواتف المحمولة، هناك طريقة يمكن من خلالها معرفة الرسائل المحذوفة.

وبحسب الخبير التكنولوجي محمود مصطفى، هناك طرق يمكن من خلالها رؤية الرسالة المحذوفة في تطبيقات «واتساب» و«ماسنجر» أيضًا، وذلك من خلال الخطوات التالية:

كيفية رؤية الرسائل المحذوفة في واستاب وماسنجر

- الدخول على إعدادات الهاتف المحمول.

- الضغط على خيار الإشعارات، ثم اختيار الضبط المتقدم.

- اختيار سجل الإشعارات، ثم تفعيل الميزة، إذا كانت مغلقة، لو كانت مغلقة يعني أن الرسائل المحذوفة قبل تفعيل الميزة لم تظهر.

- بعد تفعيلها، يمكن الدخول على الخيارات التي تم عرضها في الأعلى ورؤية جميع رسائل الواتساب أو الماسنجر أو أي تطبيق آخر، حتى لو قام صاحب الرسالة بحذفها.

وبحسب الخبير التكنولوجي، فهذه الميزة غير متوفرة في بعض الهواتف، ومتوفرة في الهواتف الأخرى خاصة الحديثة، فإذا لم تجدها، يعني أنها غير موجودة على هاتفك.

تحديثات «واتساب»

وشهد تطبيق «واتساب» العديد من المميزات الجديدة في تحديث 2024، وهو ما أعلنت عنه «ميتا» خلال الشهور الماضية، وهي كالآتي:

- يمكن قفل أو إخفاء المحادثات من خلال إنشاء رقم سري مكون من 6 أرقام، وذلك لحماية المحادثة من الاختراق والتجسس.

- يمكن مشاركة الشاشة من خلال مكالمات الفيديو.

- يمكن تفعيل وضع التخفي من خلال عدم معرفة آخر ظهور لك لجهات اتصالك، وأيضًا إلغاء خاصية الظهور أون لاين «نشط».

- قراءة الرسائل المرسلة بدون معرفة الطرف الآخر بذلك.

- إمكانية تثبيت إحدى الرسائل، بحد أقصى 3 رسائل، في الدردشة الواحدة، لتظهر مثبته في أعلى المحادثة.

تطبيقات لرؤية الرسائل المحذوفة

وهناك تطبيقات أخرى يمكن من خلالها رؤية الرسائل المحذوفة عبر تطبيق واتساب فقط، وهي:

- WhatsRemoved.

- Notification History، وهو تطبيق مهمته تخزين كل إشعارات الهاتف المحمول.