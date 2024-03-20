ميزة واتساب الجديدة تقلب الموازين.. كيف تحول الرسائل الصوتية إلى نص؟

ميزات وتحديثات مستمرة، يحرص تطبيق المراسلة الفورية على إدخالها والسماح بها للمستخدمين، وهو ما يوفر للمستخدم تجربة مميزة تمنحه مزيدا من الأمان والخصوصية، بعد أن أتاح العديد من التحديثات الحيوية منها عرض الرسائل الصوتية لمرة واحدة فقط، وأخرى تتعلق بإخفاء رقم هاتفك أثناء الدردشة، حتى أعلن التطبيق قبل ساعات عن ميزة واتساب الجديدة.

ميزة واتساب الجديدة

وأعلن تقرير نشره موقع «Wabetainfo»، عن ميزة واتساب الجديدة التي تسمح للمستخدمين بنسخ الملاحظات الصوتية، وهي الميزة التي جرى تصميمها لتعزيز إمكانية الوصول والراحة للمستخدمين الذين يفضلون قراءة النص على الاستماع إلى الملاحظات الصوتية، مما يمثل خطوة مهمة في تحسين تجربة المستخدمين على التطبيق.

وعلى الرغم من أنّ ميزة واتساب الجديدة لنسخ الملاحظات الصوتية قُدمت في البداية لمستخدمي الـiOS، إلا أنها ظلت غير متاحة لمستخدمي Android خلال تلك الفترة، وقد أدّى هذا التفاوت إلى عدم قدرة مستخدمي Android على الاستفادة من الراحة وإمكانية الوصول التي توفرها هذه الميزة، ومع ذلك؛ بفضل الإصدار التجريبي الأخير من واتساب لنظام Android 2.24.7.8، والمتوفر على متجر Google Play، لوحظ أنّ التطبيق يعمل على ميزة لنسخ الملاحظات الصوتية خصيصًا للتطبيق على Android.

وللاستفادة من ميزة واتساب الجديدة ونسخ ملاحظة صوتية، سيتعين على المستخدمين تنزيل 150 ميجابايت من بيانات التطبيق الجديدة لتوفير نسخ مشفرة من طرف إلى طرف، وفي الواقع، سيستخدم واتساب تقنية التعرف على الكلام الخاصة بالجهاز لإعداد النصوص، مما يضمن حدوث عملية النسخ محليًا على جهاز المستخدم للحفاظ على التشفير الشامل والحفاظ على خصوصية المستخدم، وبمجرد تنزيل الحزمة الإضافية، سيقوم تطبيق واتساب بدمج النسخ في فقاعات الرسائل، ما يضمن أنّه يمكن للمستخدمين قراءة الرسائل الصوتية بسهولة حتى في المواقف التي لا يمكنهم فيها تشغيل الصوت.

كيفية تحويل الصوت إلى نص على واتساب

وتستخدم ميزة النسخ تقنية متقدمة للتعرف على الكلام لتحويل الرسائل الصوتية بدقة إلى نص، مما يتيح للمستخدمين فهم الرسائل والرد عليها دون الاعتماد فقط على تشغيل الصوت، ولا تعمل هذه الميزة على تحسين إمكانية الوصول للمستخدمين الذين يعانون من ضعف السمع فحسب، بل تلبي أيضًا احتياجات المستخدمين في البيئات الصاخبة أو المواقف التي قد لا يكون فيها الاستماع إلى الصوت ممكنًا.

وسيكون لدى المستخدمين بالإضافة إلى ذلك سهولة نسخ الرسائل الصوتية عندما يتلقون ملاحظات صوتية طويلة، والتي قد لا يكون لديهم الوقت أو الرغبة في الاستماع إليها بالكامل، ومن خلال تقديم وسيلة بديلة لاستهلاك المحتوى الصوتي والتفاعل معه، يهدف تطبيق واتساب إلى تحسين كفاءة الاتصال الشاملة وتجربة المستخدم على منصته.