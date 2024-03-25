تحذير من إعداد خطير في «واتساب».. لا تحاول استخدامه

بالتزامن مع إعلان تطبيق «واتساب» تحديثا لم يحدث منذ سنوات، أطلقت تحذيرات من إعداد واحد مخفي داخل التطبيق يجب على المستخدمين عدم استخدامه أبدًا، بعدما وصفت نتائج استخدامه بـ«الخطيرة».

ومع بداية 2024 شهدت تطبيقات المراسلات العالمية أكبر التغييرات منذ عقد من الزمن، سواء أكان ذلك هو اختيار iMessage لـRCS، أو مركز الدردشة التابع لجهة خارجية في «واتساب»، أو Gemini AI، بحسب موقع «فوربس» العالمي.

تحذير من إعداد خفي في واتساب

واشتركت كثير من هذه التغييرات مشتركة في أمر واحد، وهو سوء فهم التشفير الشامل الذي استخدمته التطبيقات، من ضمنها «واتساب»، إذ يعد هذا المستوى من التشفير الكامل مهمًا بدرجة كافية، لدرجة أنه دفع «واتساب» إلى التحذير من أن محادثات الطرف الثالث لن تكون آمنة.

وشهدت الأيام الماضية، محاولات عديدة لتشجيع المستخدمين على نقل محادثاتهم الحالية وسجل الدردشة من «واتساب» إلى «تليجرام»، إذ يوفر واتساب إعداد تصدير من داخل قائمة الدردشة، ويمكنك تحديد تيليجرام كمستلم.

لماذا التحديث مثير للقلق؟

على الرغم من تركيزه الواضح على الأمان، يعتبر «تليجرام» غريبًا، لأنه لا يوفر التشفير الشامل بشكل افتراضي، حيث يجب تحديد خيار «الدردشة السرية»، لكل دردشة 1:1.

خبراء شركة الأمن العالمية «كاسبرسكي»، أطلقوا تحذيرا بشأن تليجرام، مؤكدين أنه ليس آمنًا كما يقول مطوروه، حيث أن محادثات تليجرام لا تستخدم التشفير الشامل، ولا يقوم برنامج المراسلة بإبلاغ المستخدمين بخيار الدردشة الآمنة.

تحذير من تليجرام

بحسب التقرير، عندما روجت تليجرام لأول مرة لترحيل دردشة «واتساب»، تم إطلاق تحذير أمني من أن هذه كانت خطوات خاطئة خطيرة للمستخدمين، حيث أن سحب المحتوى من منصات المراسلة يزيل الحواجز المصممة لحماية الرسائل.

شركة الأمن العالمية حذرت من ضرورة عدم اتباع أي من هذه النصائح لتبديل الرسائل من «واتساب» إلى«تليجرام»، مؤكدة أنها خطوة إلى الوراء.

يأتي هذا التحذير تزامنا مع قرار المحكمة العليا في إسبانيا الأسبوع الماضي، بإيقاف تطبيق «تليجرام»، بسبب عدم وجود ضوابط على المحتوى، وفي وقت سابق من الشهر، ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن أوجه التشابه بين «تليجرام» والويب المظلم، حيث تم وصفه بأنه «وسيلة تواصل اجتماعية للمجرمين المنظمين».