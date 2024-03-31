كيف يمكن أن تبدأ الحكومة الفلسطينية الجديدة عملها؟.. باحث سياسي يجيب

قال أحمد زكارنة، الكاتب والباحث السياسي، إن سؤال اليوم التالي في قطاع غزة هو سؤال سياسي، هذا السؤال المطروح منذ 3 أشهر أو أكثر كان يفرض على النظام السياسي الفلسطيني أن يتقدم خطوة للأمام، هذه الخطوة تفرض بتشكيل حكومة جديدة سواء اتفق الفرقاء أو اختلفوا عليها، يجب أن يتنحى جانبا أي خلاف سياسي أو حزبي حول النهوض بالحالة الفلسطينية.

وأضاف "زكارنة"، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، أنه لا يصح ولا يستقيم أن نصبر أشهرا وربما سنوات كي يتوافق الفرقاء المختلفون منذ 10 أعوام وإلى يومنا هذا لم يتفقوا، حيث اجتمعوا في كل عواصم المنطقة العربية وربما في خارجها مثل روسيا مؤخرا ولم يتفقوا، متسائلا: "أيعقل أن ينتظر الشعب الفلسطيني إلى أن يتفق هؤلاء؟".

وتابع: "نحن لدينا بعد كل هذه الأزمة الأخيرة أكثر من 30 ألف شهيد وأكثر من 70 ألف جريح وأكثر من مليون ونصف نازح، هؤلاء بحاجة لفعل سياسي وخدماتي على الأرض، هذا الفعل يكون بأن هذه الحكومة عليها بالأساس نقاط أساسية تنهض على فكرة إغاثة بما حدث في غزة ودعم شعبنا في الضفة والقدس".