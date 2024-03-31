خبير استراتيجي يوضح المسارات الجديدة أمام الحكومة الفلسطينية

قال اللواء الدكتور محمد المصري، خبير عسكري واستراتيجي، إنه بعد اليوم 77 بعد المائة على العدوان على الشعب الفلسطيني، إذ شكل 7 أكتوبر من العام الماضي زلزال في المنطقة، بالتالي أدى ما أدى من حالة إنسانية كارثية.

«المصري»: الحديث يتطلب الوضع الفلسطيني الداخلي

وأضاف «المصري»، خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم»، والمُذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، أنه كان الحديث يتطلب من الوضع الفلسطيني الداخلي أن تكون هناك حكومة جديدة لديها آفاق مستقبلية بحيث تكون مقبولة شعبيا وعلى الصعيدين العربي والدولي وأن تكون قادرة على القيام بمهمتها.

تشكيل الوزارة بشكل سريع

وأشار الخبير العسكري والاستراتيجي، إلى كتاب التكليف صدر للدكتور محمد مصطفى، وتم تشكيل الوزارة بشكل سريع للغاية وملفت، لافتا أنه التقاه قبل تكليفه بالحكومة وطرح رؤيته بشكل واضح ولديه 3 مسارات، الأول الإنساني وطني ويتعلق بقطاع غزة، والثاني إصلاح المؤسسات وتوحيدها وإصلاح القوانين، والثالث هو إصلاح المحاكم والقضاء.