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«القاهرة الإخبارية»: أردوغان يؤكد أن الانتخابات المحلية ليست النهاية بالنسبة لحزبه

كتب:

حسن سمير
12:37 ص | الإثنين 01 أبريل 2024
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أقرّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حزبه لم يحقق النتائج المأمولة من الانتخابات المحلية، التي جرت في تركيا أمس الأحد. 

وقال أردوغان في كلمة لأنصاره بأنقرة: «لم نحقق النتائج المرجوة من الانتخابات المحلية، والانتخابات المحلية ليست النهاية بالنسبة لنا، لكنها نقطة تحول».

وشدد الرئيس التركي، على أنه «سنحاسب أنفسنا بعد نتائج الانتخابات المحلية، وسندرس الرسائل الصادرة عن الشعب» مشيرًا إلى أن دورة الانتخابات التي ترجع إلى أيار الماضي، وأنهكت الاقتصاد التركي، انتهت الآن، وفق ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

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بقلم حسن سمير