مراسل «القاهرة الإخبارية»: تظاهرات في تركيا تطالب بإغلاق السفارة الأمريكية

أكد عمر أحمد، مراسل «القاهرة الإخبارية» من أنقرة، أن هناك تظاهرات أمام السفارة الأمريكية في أنقرة تطالب بوقف الإبادة الجماعية ومحاولات التهجير، والمجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين.

وأوضح «أحمد»، خلال لقائه بـ«جولة المراسلين»، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك العديد من المطالبات لهذه التظاهرات أولها هو إغلاق السفارة الأمريكية في الأراضي التركية، مشددًا على أنهم يرون أن أصل الأزمات ومرتكبي المجازر الأساسي هو الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنهم يطالبون لحملة مقاطعات للمنتجات الإسرائيلية في تركيا.

وشدد على أن المتظاهرين طالبوا بأنه لا يجب الصمت والأطفال يموتون على بعد بضعة حدود من تركيا، ووقف تهجير الفلسطينيين قسرًا عن أراضيهم.