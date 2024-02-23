زلزال يضرب تركيا.. تبلغ قوته 4.1 درجة ولا إصابات

أعلن مرصد الزلازل العالمي، أن زلزال تركيا الذي ضرب مدينة بورصة شمال غرب تركيا بلغت قوته 4.1 درجة على مقياس ريختر، موضحا أن الزلزال، وقع على عمق 4.9 كم تحت سطح القشرة الأرضية، وفقا بيان رسمي نشر اليوم.

زلزال تركيا بقوة 4.1 درجة

فيما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد»، أن زلزالا ضرب مدينة بورصة الواقعة شمال غرب البلاد بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، مؤكدة أن زلزال تركيا اليوم وقع على عمق 10.86 كم، وفقا ليبان رسمي صادر عن الإدارة.

وأشارت وسائل إعلام تركية، إلى أنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع إصابات بين سكان المنطقة التي وقع بها الزلزال.

الزلزال يأتي بالتزامن مع ذكرى زلزال فبراير الأسود

تأتى الهزة الأرضية بالتزامن مع ذكرى فبراير الأسود الذي شهدت فيه تركيا الزلزال المدمر الذي بلغت قوته نحو 8 درجات ما تسبب في مقتل وإصابة الآلاف، وامتدَّ أثره إلى سوريا أيضًا.