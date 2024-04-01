مختار نوح لـ«الشاهد»: الاختيار و«الحشاشين» أعمال فنية متكاملة

قال الدكتور مختار نوح، الكاتب والمحامي، إنّ كثير من معارضي الإخوان لم يكتسبوا شجاعة بيتر ميمي وعبدالرحيم كمال، إذ واجه الاثنان ما فعلته جماعة الإخوان وفرقة الحشاشين باعتبار أنها تغييب للعقل، وحرصا على كشف جرائم الاثنين.

الاستتار خلف الدين

وأضاف خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، بعنوان «الإخوان- الحشاشين»، أنّ الصراع بين الإخوان وعمليات التجنيد والمعقولية، سيظل أزليا، إذ إنّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديثًا عن خطورة أفعالها: «يَحْقِرُ أحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مع صَلَاتِهِ، وصِيَامَهُ مع صِيَامِهِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كما يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ في قُذَذِهِ فلا يُوجَدُ فيه شيءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ في نَصْلِهِ فلا يُوجَدُ فيه شيءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ في رِصَافِهِ فلا يُوجَدُ فيه شيءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ في نَضِيِّهِ فلا يُوجَدُ فيه شيءٌ، قدْ سَبَقَ الفَرْثَ والدَّمَ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ إحْدَى يَدَيْهِ، أوْقالَ: ثَدْيَيْهِ، مِثْلُ ثَدْيِ المَرْأَةِ، أوْقالَ: مِثْلُ البَضْعَةِ تَدَرْدَرُ، يَخْرُجُونَ علَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ».

وتابع: «لما بنشوف ناس بتفجر في روسيا عشان هي وافقة مع قرار وقف إطلاق النار في غزة، يبقى ده لمصلحة مين، يعني أنت كنت بتقول في الأول أنك بتقاتل في أي حتة عشان الدين، دلوقتي أنت بتقاتل الدين، الناس الغلابة اللي عايزين وقف إطلاق النار يقدروا يعيشوا أنت بتقاتل اللي واقفين معاهم وبتفجر عندهم، وترتكب جريمة محدش بيسألك عنها أو يصارحك بيها، الاستتار خلف الدين بيمنحهم حصانة ضد الضعفاء وهم موجودين بكثرة، ومش قادرين يجاهروا وبيلبسوا لباس المعركة وبيلعبوا على عقول الناس».

الاختيار والحشاشين أعمال فنية متكاملة

واعتبر «نوح» أنّ ما فعله مسلسل «الاختيار» بأجزائه الثلاثة خلال استعراض الأحداث الخاصة منذ ثورة 30 يونيو، و«الحشاشين» بتسليط الضوء على خطورة تلك الجماعة وأفكارها، أعمال درامية متكاملة توعي الجمهور.

برنامج الشاهد يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البرنامج من قبل هند مختار والبدري جلال.