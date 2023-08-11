مختار نوح لـ«الشاهد»: الإخوان باركت قتل السادات ومحاموها دافعوا عن القتلة

قال مختار نوح، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إنّ جماعة الإخوان الإرهابية كانت راضية عن قتل الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، فقد تبنت الجماعة الإرهابي صالح سرية الذي كان مقربا من زينب الغزالي.

جماعة الإخوان الإرهابية

وأضاف نوح، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج الشاهد، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنّ جماعة الإخوان الإرهابية باركت ودافعت عن اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، مشيرًا إلى أن عددا كبيرا من محاميي الإخوان شارك في الدفاع عن المتهمين.

منهج الإخوان يكره الأوطان

وتابع الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية: «منهج الإخوان يكره الأوطان ويجعل الجماعة تتكالب على الأزهر الشريف، كما أنه عند منح الجماعة مساحة من الحرية وحمايتها من العقاب فإنها تظهر أسوأ ما فيها وليس السيئ فقط، وهذا يحدث في السجن أبدا، فعندما يحصلون على قدر بسيط من الحرية أو ارتخاءً في المعامل نجد سوء معاملة من الإخوان مع الشاويش».