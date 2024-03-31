مختار نوح لـ«الشاهد»: «الإخوان الحشاشين» تعبير صادق يشير إلى تغييب العقل

قال الدكتور مختار نوح، الكاتب والمحامي، إن لفظ «الإخوان الحشاشين» يشير إلى تغييب العقل وهذا الهدف والدلالة.

وأضاف «نوح» خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز» بعنوان «الإخوان - الحشاشين»: «نحن الآن في زمن اللعب على المكشوف، والتنظيمات الدينية التي تتاجر بالدين أصبحت تلعب على المكشوف، تفجر في روسيا مثلًا لمصلحة أمريكا أو لصالح إسرائيل».

وتابع: «هناك حرب في فلسطين ولم يشارك بها أحد منهم، فالتنظيمات دي كثيرة جدًا ولم يتطوع منهم أحد في غزة، مع أنهم يقتلون المسلمين في العراق وفي غيرها من الدول».

واستكمل: «هناك غيبوبة حدثت للعقل وتم الاستحواذ عليه، وهذا ما يفعله الحشيش فيغيب العقل ويستحوذ عليه ويصور له أمور مختلفة، لذلك اعتبر مصطلح الإخوان الحشاشين تعبيرًا صادقًا».