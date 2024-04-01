مختار نوح لـ«الشاهد»: الإخوان تلاعبوا بعقول الناس وسلاحهم الوهم

قال الدكتور مختار نوح الكاتب والمحامي، إنه في فترة السبعينات التي شهدت انطلاقة الحركة السلفية، كان له جيران يكسرون التليفزيون الخاص بهم، وحين سألهم عن السبب قالوا إنّ الشيخ فلان في الإمام الشافعي قال إنه أداة فساد ولا بد من كسره.

الإخوان تلاعبوا بالناس

وأضاف خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، بعنوان «الإخوان- الحشاشين»: «رغم ما كانوا يفعلوه من أجل كلام الشيخ الذي أصبح نجما تلفزيونيا كبيرا، إلا أنه في ذلك الوقت كنا صغارًا وصدقناه».

وتابع: «عندما فكرت في حديث ذلك الشيخ والجيران، ذهبت للشيخ كشك ووجدت نفس الحجج التي تخاطب بتحريم التليفزيون، ولديهم أدلة لتحريم مشاهدته باعتباره يحرض على الفساد».

وواصل: «وجدت أنّ ذلك الشيخ يكتب في «مجلة الدعوة» التي كانت بداية الإخوان، وعمود الفكر بها يحرم التليفزيون بنفس الأدلة، وبعد مرور سنوات، وجدت أنّ كل واحد من المنضمين لتلك الجماعة في السجن لديه تليفزيون ويتابعه، وهذا دليل على تلاعبهم بالناس وأنهم يحرمون الأشياء لكن بالنسبة لهم عادية، وهذا دليل على أنه إذا وجد العقل البشري في المجتمع المحيط به إجماعا على أمر ما يتبعه دون تفكير».

وهم تحريم التليفزيون

وتابع :«المفاجأة أنّ كل ما قالوه عن تحريم التليفزيون مجرد وهم، وجميعهم أصبحوا يتبارون في أفضل أنواع التلفزيونات والفيديوهات أيضًا».

برنامج الشاهد يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البرنامج من قبل هند مختار والبدري جلال.