محام يوضح خطورة الزواج العرفي.. العقد لا يسجل في الشهر العقاري

يعتبر إثبات الزواج العرفي من أكثر القضايا المتداولة في محكمة الأسرة لاسيما إذا كان هناك أطفال مما يضع الأم في حيرة لإثبات هذا الزواج لحفظ حقوق الأطفال، ونرصد لكم في السطور التالية مدى إمكانية تسجيل عقد الزواج العرفي وأيضا حقوق الأطفال الناتجة عن هذا الزواج إن وجد اطفال.

لا يمكن تسجيل العقد في الشهر العقاري

قال المحامي أحمد جمال، إن عقد الزواج العرفي لا يمكن تسجيله في الشهر العقاري أو أخذ صحة توقيع الزوج عليه لأنه ليس من ضمن المعاملات المالية كعقد البيع وغيرها من العقود، نظراً لأن عقد الزواج العرفي لا يخص إلا طرفيه فقط.

دعوى إثبات نسب

وأوضح «جمال» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في حالة وجود أطفال نتيجة الزواج العرفي تحكم محكمة الأسرة بثبوت النسب إذا توافر عقدا للزواج عرفيا، إعمالا لمواد القانون والقاعدة الفقهية «الطفل للفراش»، كما يتم الإثبات بواسطة تحليل البصمة الوراثية لإثبات النسب.

واستكمل أنه في حالة الحكم بإثبات النسب فيكون للزوجة الحق في النفقة الزوجية سواء نفقة صغار أو مسكن زوجية أو غيرها من النفقات الأخرى، مشيرا إلى أنه إذا توفي الزوج قبل حمل الزوجة بالأطفال فليس لها أية حقوق مثل أن ترثه.