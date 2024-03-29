موعد عرض الحلقة 19 مسلسل صدفة.. إثبات نسب ريهام حجاج

تشهد أحداث الحلقة 19 مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، عدة مفاجآت، إذ يعتمد المسلسل منذ الحلقة الأولى على أحداث جديدة وشيقة مع كل حلقة، خاصة أنه يناقش العديد من القضايا الاجتماعية المختلفة، وتعد أبرز أحداث العمل، خلال حلقة أمس، إذ قرر خالد الصاوي «فؤاد» الاعتراف بابنته «صدفة» التي تحاول إثبات نسبها منه منذ سنوات، وتتعرض للعديد من المشاكل مقابل هذا الأمر.

موعد عرض الحلقة 19 مسلسل صدفة

وترصد «الوطن» في السطور التالية، موعد مسلسل صدفة الحلقة 19، لمتابعة الأحداث الجديدة، وذلك على النحو التالي:

ويأتي موعد عرض الحلقة 19 من مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.

ويحين العرض الثاني من مسلسل صدفة الحلقة 19 عبر شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، بينما الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

بينما تُعرض الحلقة 18 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.

ويكون موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 19 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.