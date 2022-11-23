خطوات استخراج شهادة الميلاد من الأحوال المدنية بعد حكم إثبات النسب

بعد الحصول على حكم نهائي من المحكمة بإثبات النسب، يبحث العديد من المواطنين عن كيفية استخراج شهادة الميلاد من الأحوال المدنية؟، «الوطن»، تشرح للقارئ الإجابة عن هذا السؤال بشكل مستفيض وتقدم المستندات المطلوبة من واقع ما أعلنت عنه مصلحة الأحوال المدنية على منصتها الإلكترونية تسهيلًا على المواطنين في الحصول على الخدمات التي تقدمها مصلحة الأحوال المدنية.

الخدمات التي تقدمها مصلحة الأحوال المدنية

- شهادة الميلاد.

- شهادة الوفاة.

- بطاقة الرقم القومي.

- وثيقة الزواج وثيقة الطلاق.

- قيد عائلي.

المستندات المطلوبة

- بطاقة الرقم القومي- نموذج 79.

شروط الحصول على شهادة الميلاد بعد إثبات النسب

- صاحب القيد أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية

- من يحمل توكيل خاص بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن.

إجراءات طالب خدمة شهادة الميلاد بعد حكم إثبات النسب

- تقديم بطاقة الرقم القومي كإثبات شخصية لمقدم الطلب

- تقديم المستندات المطلوبة وهي الحكم الصادر مذيل بالصيغة التنفيذية للموظف المختص-

- استلام الخدمة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة سدد الرسوم المستحقة.