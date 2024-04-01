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دراما المتحدة

«القاهرة الإخبارية»: حكومة نتنياهو تعتزم تجنيد «الحريديم» لحراسة المستوطنات

كتب:

يارا أشرف
09:48 ص | الإثنين 01 أبريل 2024
أزمة تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي

أزمة تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي

كشف تقرير لقناة القاهرة الإخبارية عن اعتزام حكومة نتنياهو تجنيد اليهود المتشددين «الحريديم» ضمن سلطة لحراسة المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، بدلا من الاستعانة بهم في القتال ضمن صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد تصاعد احتجاجات المتشددين اليهود الرافضين للتجنيد.

وفي تقرير بعنوان «تعدد جبهات القتال يدفع إسرائيل للاستعانة بالحريديم لتولي مسؤوليات أمنية»، أشارت القاهرة الإخبارية إلى أن تراجع الحكومة الإسرائيلية عن تجنيد اليهود المتشددين محاولة لنزع فتيل الأزمة المشتعلة في الداخل، مع تصاعد احتجاجاتهم ضد نتنياهو.  

وسائل إعلام إسرائيلية كشفت عن تفاصيل الخطة البديلة لتجنيد الحريديم، التي تأتي بسبب أزمة نقص القوة البشرية بسبب اشتعال الحروب في جبهات متعددة، وتتضمن الخطة إخضاع عناصر القوات الجديدة لتدريبات على استخدام السلاح، حتى يتمكن جيش الاحتلال الإسرائيلي من سحب جنوده المنتشرين في الضفة الغربية، للاستعانة بهم جبهتي قطاع غزة والحدود مع لبنان.

وتقضي الخطة بأن تستعين الحكومة بالحريديم مستقبلا في حراسة مستوطنات غلاف غزة، تحت إشراف وزارة الدفاع، وعدم ترك المستوطنات كما كانت في الماضي، على أن تضم كل وحدة 16 جنديا في المستوطنة.

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