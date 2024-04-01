قصف وتدمير وتجويع وحصار.. لغة إسرائيل في قطاع غزة (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا حول العداون الإسرائيلي الغاشم على أهالي قطاع غزة، تحت عنوان «قصف وتدمير وتجويع وحصار.. لغة إسرائيل في قطاع غزة».

وجاء في التقرير: «قصف وتدمير وتجويع وحصار، مشهد ثابت لا يتغير في قطاع غزة بفعل آلة الحرب الإسرائيلية، فمن شمال القطاع إلى جنوبه لا تهدأ طائرة الاحتلال إلا باستهداف التجمعات السكنية والمنازل والمستشفيات، ما جعل أعداد الضحايا من الشهداء والمصابين تتزايد بوتيرة واسعة يصعب حتى معها إعلان حصر دقيق لحجم الخسائر البشرية والمادية».

مجازرضد عائلات فلسطينية بأكملها

وتابع التقرير: «على مدار الساعات الماضية ارتكب الاحتلال الإسرائيلي عدة مجازر ضد عائلات فلسطينية بأكملها في وسط وجنوب غزة، بل وعمد استهداف عدة خيام للصحفيين والنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى بغزة».

تصاعد القتل والتمكين والاعتقالات ضد سُكان غزة

وأتمّ التقرير: «مع تصاعد القتل والتمكين والاعتقالات ضد سُكان قطاع غزة، نشرت صحيفة جارديان البريطانية مقالا للكاتبة إيما جراهام هارسون نشرت فيه أنّ حجم المعاناة في غزة يجعل من الصعب نفي الاتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب».