تخصيص 3 كيلومترات مربعة لمشروع الهيدروجين الأخضر في مطروح

وافق المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة على تخصيص 3.03 كيلومتر مربع جنوب ميناء جرجوب وناحية سيدي براني لمشروع إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

‎يأتي ذلك في إطار إطلاق القيادة السياسية استراتيجية تغير المناج 2050 نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر.

إقامة محطات لتوليد الكهرباء والطاقة المتجددة

وفي مجال إقامة محطات لتوليد الكهرباء والطاقة المتجددة تمت الموافقة على تخصيص 21.43 فدان بجهة خزان أسوان لإقامة محطة مفاتيح السد العالي جهد 500 ك.ف لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتخصيص مساحات أراضي لإقامة محطات الكهرباء في محافظتي المنيا ببني مزار وبنجـع حمادي بمحافظة قنا.

إنشاء محطة الضخ والتخزين لتوليد الكهرباء

إلى جانب الموافقة على تخصيص قطعتي أرض بمساحات مختلفة لإنشاء محطة الضخ والتخزين لتوليد الكهرباء بناحية جبل عتاقة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتخصيص قطعتي أرض للاستخدام كمهبط للطائرات ولإقامة توسعات لمحطة معالجة الغاز الطبيعي بمنطقة أبوماضي بمحافظة الدقهلية، وتخصيص مساحة 2.65 فدان بناحية الظهير الصحراوي الشرقي مركز سمالوط لإقامة محطة محولات كهرباء لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما تمت الموافقة على إعادة تخصيص مساحة أرض لصالح وزارة الكهرباء والطاقة لإقامة محطة كهرباء بجنوب قرية القبالة – مركز الواحات البحرية محافظة الجيزة، وتخصيص مساحة ـرض لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في إنشاء محطة محولات دشلوط الجديدة قرية مركز ديروط بمحافظة أسيوط، وتخصيص أرض لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإقامة توسعات محطة كهرباء الوليدية لمحطة تخفيض الغاز الطبيعي بمحافظة أسيوط.

وفي محافظة قنا تمت الموافقة على تخصيص مساحة 94.27 فدان لاستخدامها في إقامة محطة طاقة شمسية ناحية بكلاحين - قفط، والموافقة على تخصيص قطعة ارض بمساحة 10 أفدنة بالمنطقة الاستثمارية بأبو رواش مركز ومدينة كرداسة محافظة الجيزة لإقامة محطة معالجة للمخلفات الصلبة وتحويلها الى طاقة كهربائية، والموافقة على إعادة تخـصيـص مسـاحـة 5.95 فدان بناحية جنوب بورسعيد لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بغرض إقامة محطة كهرباء ومحطة محولات وذلك نقلاً من أراضي ولاية وزارة الزراعة، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

كما جرى تخصيص مساحة 9997.48 كم² محافظة الوادي الجديد لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها في إقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، محطات طاقة متجددة، وتخصيص 46.7 كم2 بجوار موقع بنبان للطاقة الشمسية لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.