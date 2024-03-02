أستاذ هندسة طاقة: مصر تستهدف إنتاج 20 ألف طن من الهيدروجين الأخضر

قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إن مصر تخطو نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر، مُوضحا أن مصر تتوسع في هذا المجال بهدف تنويع مصادر الطاقة، حيث تستهدف الدولة إنتاج 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء و20 ألف طن من الهيدروجين الأخضر.

يوجد طريقتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر

وأضاف «سلماوي»، خلال حواره مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يتم من خلال طريقتين الأولى من خلال تفاعل الغاز الطبيعي مع بخار المياه وهذه الطريقة تقليدية وكلاسيكية، والطريقة الثانية من خلال تحليل المياه بالكهرباء، مُضيفا أن الهيدروجين الأخضر يمكن إنتاجه من المواد الحيوية مثل المخلفات، ويٌسمى قليل التلوث وليس أخضر، مُؤكدا أن كل هذه التصنيفات مرتبطة بمصدر الطاقة التي تستخدم لإنتاج هذا الهيدروجين الأخضر.

مقومات مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر

وتابع سلماوي، أن مصر لديها مُقومات لإنتاج الهيدروجين الأخضر مُتماثلة في أنها غنية بموارد الطاقة المتجددة من طاقة ورياح، بالإضافة إلى أنها لديها بنية استراتيجية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ويوجد مبادرات متعلقة بمصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

أشار إلى أن نتيجة صعوبة نقل وتخزين الهيدروجين الأخضر تلجأ مصر إلى الأمونيا الخضراء فعند تحويل الهيدروجين الأخضر إلى أمونيا تكون أسهل في عملية النقل والتداول، حيث إن تكنولوجية نقل الأمونيا متاحة في مصر.