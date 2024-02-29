أستاذ هندسة بترول: مصر تراهن على الهيدروجين الأخضر لمستقبل مزدهر

قال جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إنّ الدولة المصرية مستمرة لإيجاد بدائل لمصادر الطاقة التقليدية المعتمدة على البترول والغاز الطبيعي، بالانتقال إلى مزيج الطاقة العالمي، المعتمد على الطاقة المتجددة النظيفة، بالإضافة إلى الهيدروجين الأخضر.

استخدام الهيدروجين الأخضر كوقود أساسي

وأضاف خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر الآن تتماشى مع تحديات العالم فيما يخص الحصول على الهيدروجين الأخضر كوقود، واستخدامه في إنتاج الوقود السائل بمشتقاته التي ستصبح عاملا أساسيا مستقبليا لكل أدوات النقل العالمية.

وأشار إلى أن لجنة الطاقة، وضعتها الحكومة حتى يكون لديها تصور يعتمد على حجم استثمارات خلال الـ3 سنوات المقبلة، بالوصول إلى قدرات إنتاجية تصل إلى 8% من الهيدروجين، وهذه هي باكورة الـ7 اتفاقيات التي وقعتها الحكومة المصرية.

اتفاقيات الهيدروجين تأتي بالتكامل بين شركات عالمية وهيئات حكومية

وأوضح أن الاتفاقيات تأتي بالتكامل ما بين شركات عالمية وهيئات حكومية متمثلة في صندوق مصر السيادي، وهيئة الاستثمار للمنطقة الاقتصادية بهيئة قناة السويس، وأيضا هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء، والشركة القابضة.

وأشار إلى أن الاتفاق اعتمد على الطاقة الجديدة فيما يخص المزارع الشمسية الحديثة ومزارع الرياح المتقدمة، كعامل أساسي، كما أنها تخدم بعضها بالدرجة الأولى حتى لا يكون هناك عائق يعود على كاهل الحكومة.