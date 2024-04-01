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دراما المتحدة

نقيب الأشراف: نقف جميعا مع الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التقدم والبناء

كتب:

محمد أيمن سالم
12:16 م | الإثنين 01 أبريل 2024
نقيب الأشراف

نقيب الأشراف

أكد محمود الشريف، نقيب الأشراف، أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، تعيش تجربة تنموية كبيرة لاستكمال مسيرة الإصلاح، ومواصلة المشروعات القومية العملاقة، التي تم إطلاقها في الفترات الماضية.

ملامح الفترة الرئاسية الجديدة

وقال نقيب الأشراف، خلال افتتاح المقر الجديد للجنة الفرعية للأشراف بمحافظة الإسماعيلية: «نقف جميعا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونهنئه ببدء الفترة الرئاسية الجديدة، وندعو المولى عز وجل أن يوفقه لاستكمال مسيرة التقدم والبناء والازدهار التي بدأها منذ عشر سنوات، وأن تظل مصر في أمن وأمان واستقرار وأن يعم السلام على العالم أجمع».

وتقدم نقيب الأشراف، بخالص التهنئة لأبناء الأشراف بمحافظة الإسماعيلية على افتتاح المقر الجديد، وبقرب حلول عيد الفطر المبارك.

دور الشباب والمرأة

وفي سياق آخر، أصدر نقيب الأشراف توجيهاته لرؤساء اللجان الفرعية للأشراف بالمحافظات بتشكيل لجان نوعية للمرأة والشباب والمصالحات والشؤون الدينية والقانونية.

وأشار نقيب الأشراف، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد جولات ولقاءات للجان الفرعية بجميع المحافظات للوقوف على الأنشطة التي تقوم بها والعمل على تفعيل دور الشباب والمرأه في مختلف المجالات لخدمة الوطن.

وتابع نقيب الأشراف، الدورات الرمضانية والمسابقات الثقافية وكرم العديد من رموز العمل الوطني والتطوعي، على هامش افتتاح فرع اللجنة الفرعية للأشراف بالإسماعيلية.

جاء ذلك بحضور العديد من أبناء الأشراف والعديد من أهالي المحافظة، وجمع من بعض المحافظات الذين حضروا خصيصا لحضور الاحتفالية.

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