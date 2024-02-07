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نقيب الأشراف يهنئ الشعب المصري بذكرى الإسراء والمعراج

كتب:

أحمد الشرقاوي
04:21 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف

السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف

تقدم محمود الشريف، نقيب الأشراف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

مكانة الأقصى راسخة في وجدان كل مسلم

وأكد نقيب الأشراف، أن ذكرى الإسراء والمعراج، فرصة لاستخلاص الدروس والعبر من هذه المعجزة التي ربطت بين المسجدين الحرام والأقصى برباط وثيق، وجعلت مكانة المسجد الأقصى راسخة في وجدان كل مسلم، وتتجدد بتجدد الحديث عن ذكرى الإسراء والمعراج أو تحويل القبلة.

وشدد النقيب على أنه لابد من الاستفادة من هذه الذكرى في العمل من أجل رفعة هذا الوطن والترابط بين المصريين، بما يفوت الفرصة على أعداء الوطن ويحبط مخططاتهم التي تستهدف النيل من استقراره وأمنه.

ودعا نقيب الأشراف المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على أمتنا أعوامًا عديدة، وأن يديم نعمتي الأمن والأمان على مصر وشعبها، وأن يحفظها وقادتها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، لاستكمال مسيرة التقدم والرخاء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.

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