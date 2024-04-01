4 أشياء يستحب فعلها عند ختم القرآن.. منها الدعاء وجمع الأهل «فيديو»

مع اقتراب انتهاء شهر رمضان، يزداد حرص الصائمون على ختم قراءة القرآن الكريم، سواء مرة أو مرتين أو أكثر، كونها شعيرة وعبادة عظيمة تقرب العبد من ربه، وتنير قلبه بنور الإيمان.

وهناك 4 أشياء يستحب فعلها عند ختم القرآن، حسبما أوضح مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف.

أشياء يستحب فعلها عند ختم القرآن

وقبل استعراض أشياء يستحب فعلها عند ختم القرآن فإن من آداب الدعاء المستحبة بشكل عام البدء بالحمد والثناء على الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله، كما يستحب أن يكون المسلم متوضئا ومستقبلا القبلة.

وأوصى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر بفعل 4 أشياء مستحبة عند ختم القرآن الكريم، وشملت هذه الأشياء ما يلي:

1- تدبر القرآن مع حضور القلب.

2- يستحب الدعاء عقب الختمة استحبابا شديدا.

3- جمع الأهل عند الختم والدعاء

4- ختم القرآن من أول الليل أو من أول النهار.

دعاء ختم القرآن

وبخصوص دعاء ختم القرآن فللمسلم أن يسأل ربه من خير الدنيا والآخرة سائلا المولى أن يمن عليه بحفظ كتابه وتدبر معانيه والعمل به، وأن يجعل الله القرآن الكريم مؤنسا لنا في قبورنا وشفيعا لنا يوم العرض على الله، كما يسأل الله ما له من حاجات خير سواء دنيوية أو أخروية.