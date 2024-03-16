دعاء ختم القرآن.. «اللهم إني أسألك خير المسألة والنجاح والعلم»

شهر رمضان هو شهر القرآن، وفيه يتصارع العباد على ختم القرآن الكريم وتلاوته وتدبر معانيه والاستفادة مما جاء فيه من دروس حياتية وغيره، والبعض يتساءل عن دعاء ختم القرآن، وما هي الكلمات التي يستحب ترديدها عند ختامه، وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» هذا الأمر.

دعاء ختم القرآن

وقال عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق لـ«الوطن»، إنه عند الانتهاء من التلاوة والقراءة، على العبد أنّ يبدأ في ترديد دعاء ختم القرآن، والبعض يود أنّ يعرف ما هي الصيغة السليمة لهذا الدعاء، حتى يتسنى لهم ترديده بالشكل السليم.

وأضاف أن دعاء ختم القرآن هو واحد من الأدعية التي لم يرد لها أي صيغة محددة على العبد الالتزام بها، بل هناك العديد من الأسئلة التي يمكن أن يستعين بها العبد ويرددها بعد الانتهاء من قراءة القرآن وختامه، ومن هذه الأدعية على سبيل المثال لا الحصر:

- اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إمامًا ونورًا وهدى ورحمة

- اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين

أدعية يستحب ترديدها

وفي شهر رمضان، يحرص العديد من المسلمين على ترديد دعاء ختم القرآن نظرًا لحرصهم على ختم تلاوة كتاب الله الكريم لأكثر من مرة خلال هذا الشهر المبارك.

وهناك بعض الأدعية المستحب الاستعانة بها ضمن دعاء ختم القرآن في رمضان، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر:

- اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر.

- اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة.