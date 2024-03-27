دعاء ختم القران في رمضان.. دعوة مستجابة ومحققة

شهر رمضان فرصةً ذهبيةً للمسلمين للتقرّب من الله تعالى من خلال تلاوة القرآن الكريم، ففي هذا الشهر الفضيل يزداد فضل قراءة القرآن الكريم وتضاعف أجرها، ما يجعله المصدر الأساسي للتوجيه والتأمل والتقوى، كما أنّ إكمال قراءة القرآن في رمضان، أو ختمه، يُعتبر إنجازًا عظيمًا يُحقق للمسلم العديد من الفوائد.

أدعية ختم القرآن في رمضان

وقراءة القرآن في شهر رمضان فرصة للمسلم للتأمل في كلمات الله والسعي لفهمها وتطبيقها في حياته اليومية، ما يؤدي إلى نمو روحي وتحقيق التوازن والسلام الداخلي، ويجب ترديد دعاء ختم القرآن في رمضان تقربا إلى الله ونيل ثواب ختم كتاب الله الكريم.

رأي الإفتاء في دعاء ختم القرآن في رمضان

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، أنّ دعاء ختم القرآن في رمضان مستحب عقب الختمة استحبابًا شديدًا؛ وينبغي أن يُلِحَّ في الدعاء وأن يدعو بالأمور المهمة والكلمات الجامعة، وأن يكون معظم ذلك أو كله في أمور الآخرة وأمور المسلمين وصلاح سلطانهم وسائر ولاة أمورهم، وفي توفيقهم للطاعات وعصمتهم من المخالفات وتعاونهم على البر والتقوى، وقيامهم بالحق واجتماعهم عليه، وظهورهم على أعداء الدين وسائر المخالفين، وإذا فرغ من الختمة فالمستحب أن يشرع في أخرى متصلًا بالختم فقد استحبه السلف.

وقال الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي الشافعي في «الإتقان»: [يُسَنُّ الدعاءُ عقب الختم؛ لحديث الطبراني وغيره: «مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ»، وفي "الشعب" من حديث أنس مرفوعًا: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَحَمِدَ الرَّبَّ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ: فَقَدْ طَلَبَ الْخَيْرَ مَكَانَهُ»]

صيغة دعاء ختم القرآن الكريم في رمضان

ومن الصيغ المفضلة لـ دعاء ختم القرآن الكريم في رمضان، يجوز للمسلم أن يدعي بهذا الدعاء «اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين، اللهم أصلح لي ديني الذى هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر، اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه».