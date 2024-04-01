كيف وفرت الدولة 8 مليارات دولار من تطوير شبكة الطرق بجميع المحافظات؟

نفذت الدولة خلال العشر سنوات الماضية، مشروعات ضخمة في ملف الطرق، بتكلفة 530 مليار جنيه، منها المشروع القومي للطرق والذي يهدف لربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة، الأمر الذي أدى إلى توفير مبلغ 8 مليارات دولار سنوياً ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية.

خططت الدولة وفق تقرير لوزارة النقل، لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كيلومتر بتكلفة 175 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 6300 كيلومتر منها بتكلفة 155 مليار جنيه، وجار العمل في 700 كيلومتر، كما تمّ التخطيط لتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كيلومتر من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 130 مليار جنيه، وتمّ الانتهاء من تنفيذ 8400 كيلومتر منها بتكلفة 110 مليارات جنيه وجاري العمل في 1600 كيلومتر.

مشروعات تمّ الانتهاء منها

1- إنشاء الطريق المزدوج «كفر الشيخ – دسوق» المرحلة الأولى بطول 10 كيلومترات وتكلفة مليار جنيه.

2- إنشاء الطريق المزدوج «طنطا – السنطة – زفتى» المرحلة الأولى بطول 11 كيلومترًا وتكلفة 980 مليون جنيه.

3- إنشاء الطريق الدائري الأوسطي بطول 156 كيلومترًا وتكلفة 5 مليارات جنيه.

4- إنشاء طريق هضبة الجلالة بطول 117 كيلومترًا وتكلفة 4.4 مليار جنيه.

5- إنشاء طريق «سيوة – جغبوب» بطول 90 كيلومترًا وتكلفة 420 مليون جنيه.

6- إنشاء طريق «الداخلة – شرق العوينات» بطول 275 كيلومترًا وتكلفة 6.5 مليار جنيه.

7- إنشاء طريق «توشكى – شرق العوينات» بطول 359 كيلومترًا وتكلفة 6.5 مليار جنيه.

8- إنشاء طريق «شبرا – بنها الحر» بطول 40 كيلومترًا وتكلفة 3.5 مليار جنيه.

9- إنشاء طريق «بني سويف – الزعفرانة» بطول 158 كيلومترًا وتكلفة 4.2 مليار جنيه.

10- إنشاء محور «الزقازيق – السنبلاوين» الحر بطول 38 كيلومترًا وتكلفة 2.2 مليار جنيه.

مشروعات التطوير

1- تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى القوصية بطول 290 كيلومترًا بتكلفة 10.4 مليار جنيه والمسافة من إدفو إلى أسوان بطول 87.5 كيلومتر بتكلفة 890 مليون جنيه.

2- تطوير وازدواج طريق «أسيوط – سوهاج» شرق النيل بطول 145 كيلومترًا ووصلاته بتكلفة 1.35 مليار جنيه.

3- تطوير وازدواج طريق «سفاجا – مرسى علم» بطول 200 كيلومتر وتكلفة 1.7 مليار جنيه.

4- تطوير وازدواج طريق «6 أكتوبر – الواحات» بطول 283 كيلومترًا وتكلفة 2.2 مليار جنيه.

5- تطوير وازدواج طريق «أسيوط – سوهاج - قنا – الأقصر» الصحراوي الشرقي بطول 300 كيلومتر وتكلفة 2.9 مليار جنيه.

6- تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى المرحلة الأولى بطول 76 كيلومترًا وتكلفة 11.2 مليار جنيه.

7- تطوير طريق المعاهدة «السويس – الإسماعيلية» بطول 80 كيلومترًا وتكلفة 2.2 مليار جنيه.

8- ازدواج طريق «المنصورة – دمياط الشرقي» حتى محور شربين بطول 22 كيلومترًا وتكلفة 600 مليون جنيه.

9- تطوير طريق «القاهرة – الإسكندرية» الصحراوي بطول 180 كيلومترًا وتكلفة 2.5 مليار جنيه.

10- تطوير طريق «القاهرة – السويس» الصحراوي من «الطريق الدائري - الدائري الإقليمي - وصلة النفق» بطول 88 كيلومترًا وتكلفة 5.7 مليار جنيه.

11- تطوير الطريق الساحلي الدولي من كم 21 حتى كم 101 بطول 80 كيلومترًا وتكلفة 2 مليار جنيه.

12- تطوير الطريق من رأس النقب حتى طريق «طابا - نويبع» بطول 131 كيلومترًا وتكلفة 890 مليون جنيه.

13- تطوير محور أبو ذكرى محور التعمير بطول 35 كيلومترًا وتكلفة 8 مليارات جنيه.

14- تطوير طريق «الفرافرة – الداخلة» بطول 325 كيلومترًا وتكلفة 5.7 مليار جنيه.

15- تطوير طريق «القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد» بطول 102 كيلومتر وتكلفة 9.8 مليار جنيه.

16- تطوير طريق «دهب - نويبع» المرحلة الأولى بطول 27 كيلومترًا وتكلفة 334 مليون جنيه.