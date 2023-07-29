«صباح الخير يا مصر» يستعرض مشروعات الطرق والمرافق بالعلمين الجديدة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر القناة الأولى المصرية، تقريرا من مدينة العلمين الجديدة، عن مشروعات الطرق والمرافق وغيرها من مشاريع البنية التحتية.

تفاصيل مشاريع الكباري والطرق

ورصد التقرير عددا من مشاريع مدينة العلمين في الطرق والكباري ومن بينها، الطريق الساحلي، وشمل أعمال الإنارة والمباني، إذ يجري تنفيذ 195 كيلومترا شبكات طرق بالمدينة، وأيضا جرى الانتهاء من 12 كوبري بإجمالي أطوال 6 كيلومترات، وجار العمل على 3 كباري أخرى.

وتسهم الطرق والكباري في تسهيل حركة المواطنين والسياح وتنقلهم داخل المدينة، وشهدت المدينة تنفيذ كباري المشاة ضمن أعمال الممشى السياحي في العلمين الجديدة، إضافة إلى تنفيذ الحديقة العامة بمساحة 50 فدانا، ومواقف الانتظار وتجهيز الطبقات الأرضية لاستيعاب حركة السيارات.

تفاصيل شبكات المرافق

ووفق التقرير، يجري تركيب أول جزء من الهيكل الخشبي المميز لمطعم التبة، والانتهاء من أعمال خرسانات منطقة الخدمات، كما توجد أيضا شبكات المرافق مثل الشرب والصرف الصحي ومياه صرف الأمطار.