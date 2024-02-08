«الإسكان» تدشن منظومة ذكية لحصر مواقع إعلانات الطرق في المدن الجديدة

عقدت المهندسة إيمان نبيل كامل، وكيل أول الوزارة بقطاع التنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعا مع مجموعات العمل بالمدن الجديدة المعنية بالحصر المكاني لجميع الإعلانات على الطرق العامة بالمدن الجديدة، بهدف إنشاء قاعدة بيانات جغرافية لتلك الإعلانات، في إطار حرص الهيئة المستمر، نحو التحول الرقمي والحوكمة لتسهيل جميع خدماتها.

حصر وإدارة جميع الإعلانات على الطرق العامة

وأوضحت وكيل أول الوزارة أن الهيئة وأجهزة المدن الجديدة تعمل على حصر وإدارة جميع الإعلانات على الطرق العامة، من خلال منظومة إلكترونية ذكية عبر تطبيق Arcgis Quick Capture، وربطها بتطبيق خدمة المواطنين الخاص بالهيئة، تمهيدا لعرض جميع الإعلانات المتاحة بالمدن الجديدة على الموقع الإلكتروني، ما يحقق الشفافية ويتيح فرصة متساوية أمام جميع المعلنين للتقدم والحصول على رخصة الإعلان.