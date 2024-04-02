مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الثلاثاء 2-4-2024.. العشاء 7:32 مساء

مع حلول اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان، يتطلع كثيرون إلى معرفة مواعيد الفروض المختلفة خاصة العشاء لتأدية صلاة التراويح ثم التهجد، وتعد مواقيت الصلاة في محافظة المنيا اليوم الثلاثاء 2-4-2024، من أبرز ما يتطلع المسلمون إلى معرفته، وهو ما اوضحته الهيئة المصرية العامة للمساحة في بيان.

مواقيت الصلاة في المنيا اليوم

ووفقًا لإمساكية شهر رمضان 1445 هجريًا الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الثلاثاء 2-4-2024، ستكون كالتالي:

الفجر: 4:19 صباحًا.

الشروق: 5:46 صباحًا.

الظهر: 12:0 مساءً.

العصر: 3:31 مساءً.

المغرب: 6:16 مساءً.

العشاء: 7:32 مساءً.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024، الموافق الثالث والعشرين من شهر رمضان، نحو 14 ساعة و17 دقيقة، ويزداد تدريجيًا مع تقدم الشهر الكريم.