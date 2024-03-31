حملات مكثفة في مراكز المنيا لرفع المخلفات وصيانة أعمدة الإنارة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز ومدن المحافظة، باستمرار الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، وذلك ضمن خطة المحافظة طوال شهر رمضان الكريم، إلى جانب تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة والانارة بما يحقق رضا المواطن المنياوي، بكافة المراكز والقري، مشدداً على انتظام ورديات النظافة، ورفع التراكمات أولا بأول وعدم السماح بوجود أي تراكمات مع التركيز على المحاور الرئيسية والطرق المؤدية للمساجد، والأماكن الحيوية.

رفع المخلفات الصلبة والقمامة بالأحياء و الشوارع

قامت مراكز شمال المحافظة( المنيا- سمالوط- مطاي - بنى مزار - مغاغة - العدوة) بحملات للنظافة حيث نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات لرفع المخلفات الصلبة والقمامة بالأحياء والشوارع الرئيسية وكورنيش النيل بالمدينة ، وقري (دمشير- بني أحمد الغربية- البرجاية- طوخ الخيل)، ونقلها إلى الظهير الصحراوي حفاظاً على صحة المواطنين، وللحد من انتشار الأمراض و الفيروسات، وفى مركز مطاي تواصل حملات النظافة اليومية بقرى (منشأة منبال- مرزوق- سيلة الغربية- بردنوها )، إلى جانب نظافة الأحياء والكباري وحول المدارس والميادين وكورنيش المدينة ورفع المخلفات من طريق مصر أسوان الزراعي ونظافة مدخل مطاي الشمالي والجنوبي وتم رفع القمامة من نقط تجميعها ونقلها للمقالب العمومية.

تمهيد ورفع كفاءة الطرق في مركز مغاغة

وفى مركز مغاغة تم تنفيذ حملات مكثفة للنظافة شملت المدينة والقرى، كما تم تمهيد ورفع كفاءة الطرق بدائرة الوحدة المحلية لعزبة الصعايدة وقريتي ابا وطنبدى وطريق الشيخ اشنين ومدخل دهروط ، ورفع القمامة والمخلفات الصلبة بالطرق والشوارع العمومية والفرعية منها شوارع (السلام الشرقي - شارع العبور- شارع الطراد البحري) .

كما واصل مركز بنى مزار حملات النظافة المكبرة بأحياء مدينة والقرى التابعة حيث تم رفع المخلفات من قرى ( صندفا -شلقام -الحسينية -بنى على - ابشاق – القيس ) وعزبة التوت والمنطقة الأثرية بالبهنسا مع رفع نواتج تطهير الترعة بمدخل "عزبة الريدى" التابعة لـقرية أبو جرج" للحفاظ على صحة المواطنين.

وفى ذات السياق، نفذت مراكز جنوب المحافظة ( ديرمواس– أبوقرقاص- ملوى ) حملات مكثفة للنظافة، ففى مركز أبوقرقاص نفذت الوحدة المحلية حملات النظافة بالشوارع والأحياء بالمدينة والقرى التابعة للمركز، وذلك لإظهار الجانب الجمالي للمدينة، وفى مركز ملوى قامت الوحدة المحلية بحملة لمتابعة أعمال النظافة بحي جنوب المدينة و تم رفع المخلفات الصلبة والأتربة من على جانبي الطريق وتسوية وتمهيد مداخل الشوارع الجانبية.