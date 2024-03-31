التحالف الوطني: نستهدف مساعدة 19.8 مليون شخص خلال شهر رمضان

تسعى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى توفير الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال التدخلات السريعة والمباشرة في جميع أنحاء الجمهورية، التي تنفذها مؤسسات وأمانات التحالف خلال موسم رمضان 2024، مستهدفة 19 مليونا و841 ألفا و510 مستفيدين، بتكلفة تتخطى مليار و800 ألف جنيه.

كارت ملابس العيد للأطفال

وأشار التحالف الوطني في بيان له إلى أن مؤسسة مصر الخير، تستهدف توزيع كارت ملابس العيد للأطفال، بقيمة 500 جنيه لـ 1500 طفل بإجمالي تكلفة 750 ألف جنيه، بالإضافة إلى توزيع كارت المواد الغذائية بقيمة 150 أو 350 جنيها يمكن للمستفيد صرفه من خلال المجمعات الاستهلاكية والأماكن المعتمدة المدونة على الكارت، إلى جانب توزيع عدد من وجبات لمة العيلة سعر الوجبة 250 جنيها، بالإضافة إلى عدد من وجبات إفطار المسافر وسعرها 30 جنيها.

30 خيمة رمضانية

وأضاف التحالف أن مؤسسة مصر الخير تستهدف أيضا خلال موسم رمضان 2024، إقامة 30 خيمة رمضانية لـ15 ألف مستفيد، لافتة إلى أن إجمالي تكلفة وجبات الإفطار لتلك الموائد مليون و125 ألف جنيه، فيما يكون سعر وجبة السحور للفرد 30 جنيها، وللأسرة 120 جنيها، بالإضافة إلى مبادرة إفطار قرية والتي تستهدف 500 قرية لـ1000 فرد بتكلفة 37 مليونا و500 ألف جنيه.