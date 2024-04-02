موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 الموافق الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا ، إذ يزداد اهتمام المسلمين بمعرفة مواقيت الصلاة، خاصةً خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم استعدادا لاستقبال ليلة القدر.

موعد أذان المغرب في المنيا اليوم

وتقرر أن يكون موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الثلاثاء 2 ابريل 2024، الموافق الثالث و العشرين من شهر رمضان، في تمام الساعة 6:16 مساءً، وذلك وفقا لإمساكية شهر رمضان الصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة.

وحددت إمساكية شهر رمضان المبارك 1445 مواقيت جميع الصلاة المفروضة في محافظة المنيا كالتالي:

الفجر: 4:19 صباحًا .

الظهر: 12:0 مساءً .

العصر: 3:31 مساءً.

المغرب: 6:16 مساءً.

العشاء: 7:32 مساءً .

عدد ساعات الصيام في المنيا

تبلغ عدد ساعات الصيام في محافظة المنيا اليوم الثلاثاء 2 ابريل 14 ساعة و 17 دقيقة ، ومع تقدم الشهر ستكون هناك زيادة في مدة الصيام تدريجيًا حتى نهاية الشهر الفضيل.