دعاء الصائم لا يرد.. أوقات يستجاب فيها الدعوات خلال شهر رمضان

دعاء الصائم لا يرد، من الفضائل المتعرف عليها في شهر رمضان المبارك التي أنعم الله بها على الصائمين، بحسب الإفتاء، وفقا للحديث النبوي «إنَّ للصَّائمِ عندَ فِطرِه دعوَةٌ لا تُردُ»، وعلى الصائم اغتنام هذه الأوقات ليطلب من ربه ما يريد.

دعاء الصائم لا يرد

وحول دعاء الصائم لا يرد أوضحت الإفتاء أن هناك ثلاثة أوقات لايرد فيها دعاء الصائم وهي قبل الإفطار وبعد الإفطار ومع الإفطار وعلى المسلم الاستفادة من هذه الأوقات والدعوات.

وحول دعاء للصائم وقت الإفطار، فبحسب الإفتاء، يقول المسلم عند الإفطار «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت، ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله يا واسع الفضل».

ويكمن الدعاء على سبيل المثال:

اللهم أتمم علينا هذا الشهر المبارك ونحن مجابة دعواتنا، ومغفوره ذنوبنا.

اللهم أني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم يا رحمن يا رحيم يا واسع المغفرة والرحمة، أرحم عبدك الضعيف وارزقه من حيث لا يحتسب يا رب العالمين.

اللهم اشفي مرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين، وعافهم واعفوا عنهم، واجعل مرضهم في صحائف أعمالهم اللهم آمين.