توقعات عالمية باستمرار ارتفاع قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى

أفاد تقرير أصدرته «بلومبرج»، بارتفاع الطلب على أذون الخزانة المصرية لأجل 364 يومًا لأكثر من 400 مليار جنيه، خلال جلسة مزاد واحدة في مارس، وهو ما يسجل أعلى مستوى على الإطلاق، وسط إقبال قوى من المستثمرين على مختلف فترات الاستحقاق، وفق «العربية Business».

العروض المقدمة في مزادات أذون الخزانة ارتفعت إلى مستويات مرتفعة تاريخيا

وتابع التقرير أنَّ العروض المقدمة في مزادات أذون الخزانة ارتفعت إلى مستويات مرتفعة تاريخيا، عقب انخفاض سعر صرف الجنيه 6 مارس الماضي، مع تلاشي المخاطر من جراء انخفاض سعر العملة، مقارنة بأوراق الأسواق الناشئة الأخرى.

وقال سمير جاديو، رئيس استراتيجية إفريقيا في بنك ستاندرد تشارترد، إنَّ المستثمرون كانوا ينتظرون نقطة انعطاف في السوق المحلية من أجل المشاركة في مراكز التجارة.

وأوضح كيفن دالي وكليمنس جراف، المحللان في مجموعة جولدمان ساكس، في مذكرة، أن التحول في السياسات الاقتصادية التب شهدته مصر خلال العام الجاري بجانب والتمويل الخارجي الكبير أدى إلى تحويل التوقعات الكلية لمصر، ومن المتوقع أن يستمر في دعم فرضية الاستثمار في الأصول المصرية ذات المخاطر.

توقعات باستمرار ارتفاع سعر الجنيه وانخفاض حاد في التضخم

وتوقع المحللان، استمرار ارتفاع سعر الجنيه، وانخفاض حاد في التضخم وأسعار الفائدة على مدى الـ 12 شهرًا المقبلة، فضلا عن وتعزيز الاحتياطيات الخارجية على خلفية تحسن كبير في توقعات التمويل الخارجي.

وأشار جوردون باورز، المحلل في جامعة كولومبيا ثرينيدل للاستثمار إلى أنَّ هناك طلب كبير في المزادات، نظرًا لأن مستثمري المحافظ الأجنبية يحرصون على تأمين المستويات الحالية للعملة.