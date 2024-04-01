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تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الاثنين 1-4-2024

كتب:

سعيد رمضان
09:00 ص | الإثنين 01 أبريل 2024
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك خلال بداية تعاملات اليوم، حيث سجل 50.93 جنيه للشراء، و51.11 جنيه للبيع في بنك الأهلي المصري، وتستعرض «الوطن»، سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفق آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو اليوم 50.93 جنيه للشراء، و51.11 جنيه للبيع في بنك الأهلي المصري.

سجل سعر اليورو اليوم 50.77 جنيه للشراء، و51.06 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 50.98 جنيه للشراء، و51.11 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر اليورو اليوم 50.89 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم 49.83 جنيه للشراء، و51.11 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سجل سعر اليورو اليوم 50.98 جنية للشراء، و51.27 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

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بقلم سعيد رمضان