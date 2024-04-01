تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين بالبنوك

أعلن البنك المركزي، تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين، إذ سجل نحو 47 جنيهًا و15 قرشًا بعدما سجل بالأمس مبلغ الـ47 و32 قرشا، للشراء و47 جنيهًا و28 قرشًا للبيع، وذلك وفق الأسعار المعلنة رسميًا على المنصات الإلكترونية التابعة للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

انخفاض سعر الدولار

وشهد سعر الدولار في البنوك حالة من الانخفاض الطفيف، إذ أن سعر الدولار تتراوح بين 46 جنيهًا لـ47 جنيهًا، وهذا يوضح أن سعر الدولار في حالة من التذبذب الطفيف منذ أن جرى تحريك سعر الصرف في البنوك مطلع الشهر الجاري.

وتنشر «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في التعاملات الصباحية، وفقًا لآخر تحديث لسعر الدولار عبر المواقع الرسمية للبنوك:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري نحو 47.20 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار في بنك مصر اليوم 47.20 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية إلى 47.20 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 47.24 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.