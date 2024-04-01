الإمام الطيب: يجب النظر إلى الابتلاء في إطار العدل والجود من الله

علق فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على سؤال «الابتلاء للعبد المُتجاوز في الدنيا كفارة لذنوبه، ولكن قد يقول القائل أنا صالح لماذا ابتُلى في مالي أو صحتي؟»، موضحًا أن مبعث هذا السؤال هو عدم التعمق في فلسفة الابتلاء الإلهي لبعض خلقه، فيجب النظر إلى الابتلاء في إطار العدل والجود.

الابتلاء عدل من الله

وأوضح «الطيب»، خلال برنامج «الإمام الطيب»، المُذاع عبر شاشة «الناس»، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، أن معنى الجود يُفهم من قول الله تعالى: «فتبارك الله أحسن الخالقين» ومعناها أن أي شيء يحدث هو أحسن شيء.

الله لا يظلم الناس شيئا

وتابع: أن الفرد إذا أراد فهم الابتلاء، يجب أن يتيقن أنه عدل من الله، فهذا ليس افتراض بل ثُبت أنه عدل وفقا لقول الله تعالى: «إن الله لا يظلم الناس شيئًا»، وقوله أيضا: «إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا».