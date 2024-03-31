الإمام الطيب: اسم الله «البَر» ورد في القرآن والحديث ويحمل 3 معان

قال فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن «البَر» من أسماء الله الحسنى، ورد في القرآن الكريم في سورة الطورة في قوله تعالى: «إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ».

معنى اسم البَر

وأضاف «الطيب»، خلال برنامج «الإمام الطيب»، المُذاع عبر شاشة «الناس»، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، أن اسم الله «البَر» ورد أيضا في حديث نبوي عن أبي هريرة، وأجمع عليه المسلمون، موضحا: «العلماء أرجعوا معنى البَر إلى 3 معاني هي المحسن، العطوف على عباده، إكرام وإعزاز أوليائه بمعنى المؤمنين».

الفرق بين البِر والبار والبَر

وأوضح أن هناك فرق بين البِر والبار والبَر، مشيرا إلى أن البِر هو الفعل أي الإحسان، فبِر الوالدين هو إحسان الوالدين، لكن يُقال إن الولد بار بوالديه، أي محسن إليهما دائما في الفعل والقول، مؤكدا أن صفة العطوف تشمل جميع العباد، سواء الكفار أو المؤمنين.