مشروع منزلي بتكلفة 3 آلاف جنيه.. عائد يومي مضمون

فكرة مشروع منزلي بتكلفة 3 آلاف جنيه، يعتمد على التسويق عبر الإنترنت «أونلاين» لبيع الإكسسوارات، ويعتبر مناسبا لفئات عديدة، منهم الشباب وربات البيوت وكبار السن، لكن يجب التركيز على جودة السلع المقدمة، لضمان السحب المستمر وجني الأرباح.

ولبدء مشروع منزلي بتكلفة 3 آلاف جنيه، يمكن شراء كمية من إكسسوارات الأطفال و«التوك»، نظرا لانخفاض أسعارها، إذ يمكن الحصول على كمية كبيرة بسعر بسيط، لذا يعد هذا المشروع مناسب للطلبة وربات البيوت وكبار السن وذوي الهمم، لفتح باب زرق جديد، إلى جانب مهامهم الأساسية، بحسب حديث السيد خضر، خبير اقتصادي، في تصريحات لـ«الوطن».

مشروع منزلي بتكلفة 3 آلاف جنيه

لا يحتاج مشروع إكسسوارات الأطفال، إلى جهد كبير، إذ يمكن إدارته من المنزل، بعرض المنتجات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، كنوع من التسويق، وتعتبر أرباحه مضمونة، بسبب عدم دفع إيجار: «بعتبره مشروع مربح، لا يحتاج إلى تكاليف عالية، لذا يعد مناسبًا لفئات عديدة، ويسهل إدارته من المنزل».

يمكن البدء بالمشروع بتكلفة 3 آلاف جنيه، ليدر أرباحًا 5 آلاف جنيه في الشهر، أي ما يقرب من 170 جنيهًا في اليوم الواحد، وبعد كسب ثقة العملاء، يزداد السحب على المنتجات، وترتفع الأرباح باستمرار.

زيادة الإقبال على شراء الإكسسوارات

يزداد الإقبال على شراء الإكسسوارات، مع دخول الأعياد والمناسبات، إذ يعتبر الموسم الذي يمكن خلاله جني أرباحًا عالية، تساعد على توسع المشروع، وزيادة حجم المنتجات.

فتح مجالات أخرى بالمشروع

يمكن فتح مجالات أخرى بالمشروع، مثل بيع الملابس و«الطرح»، لكن في هذه الحالة، سترتفع التكلفة، وقد تصل إلى 7 أو 10 آلاف جنيه، وستزداد الأرباح أيضًا.