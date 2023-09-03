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مشروع منزلي مربح بتكلفة 3 آلاف جنيه والمكسب 60 ألفا شهريا

كتب:

شروق مراد
11:56 م | الأحد 03 سبتمبر 2023
أموال.. أرشيفية

أموال.. أرشيفية

تتعدد أفكار المشروعات التي يمكن إدارتها من المنزل، وتناسب مختلف الفئات، خاصة السيدات وكبار السن والشباب، ومنها مشروع جريد النخل الذي يمكن استغلاله في الصناعات اليدوية والديكورات، فالأمر لا يحتاج سوى التدريب على التعامل مع الجريد بالطريقة الصحيحة، وطرق تحويله إلى أشكال مختلفة، بحسب ما أوضحه السيد خضر، خبير اقتصادي، لـ«الوطن».

يمكن أن يبدأ المشروع بتكلفة تتراوح بين 2000 جنيه و3 آلاف جنيه، ويمكن إنتاج من 5 إلى 10 قطع في اليوم، سعر القطعة 200 جنيه، لتنتج 60 ألفًا في الشهر الواحد، لمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط.

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بقلم شروق مراد