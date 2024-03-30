«هتكسب 5 آلاف جنيه وأنت في البيت».. مشروع مربح لا يحتاج سوى ذكائك

يعد مشروع الترويج للسلع المختلفة عبر الإنترنت من المشروعات المربحة، التي ظهرت في الفترة الأخيرة، إذ يعتمد الأمر على جودة السلع المقدمة، وكسب ثقة العملاء بشكل كبير، ولا يحتاج إلى تكاليف عالية، وتصل أرباحه في البداية إلى 5 آلاف جنيه.

واتجه عدد كبير من الشباب في الفترة الأخيرة، إلى فكرة ترويج السلع بأنواعها المختلفة، سواء الملابس أو الطعام، وتعتبر من المشاريع المربحة، التي لا تحتاج إلى تكاليف عالية، لذا يعد مناسبًا لطلبة الجامعات، بحسب ما أوضحه السيد خضر خبير اقتصادي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الترويج للسلع من الأفكار المستحدثة، التي تدر دخلًا جيدًا على أصحابها».

مشروع بمبلغ مالي 5 آلاف جنيه

يمكن بدء المشروع بمبلغ بسيط، في حدود 5 آلاف جنيه، بشراء المنتجات المختلفة، وتسويقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أي من خلال المنزل، لذا يمكن للسيدات أن توظف هذه الفكرة، في إعداد الطعام بالمنزل، وبيعه أون لاين: «الترويج للسلع من خلال استخدام الإنترنت، يساهم في رفع مستوى المعيشة، خاصة وأنه لا يتطلب تأجير محل، بل يمكن إدارته بشكل كامل من المنزل».

كسب ثقة العميل أساسي بالمشروع

يعتمد مشروع الترويج للسلع، على مبدأ مهم، وهو كسب ثقة العملاء، لاستمرار عملية الشراء من خلال السحب، إذ يعتقد البعض أن الأشياء المعروضة، لا تأتي إلى العميل بنفس الجودة، لذا يجب التركيز جيدًا، على خدمة ما بعد البيع: «من الأمور المهمة جدًا، لضمان عودة العمل للشراء مرة أخرى»، بحسب «السيد».

يحتاج مشروع الترويج للسلع، إلى التطوير بشكل مستمر، سواء في طريقة التسويق، أو جلب منتجات جديدة، خاصة وأن الفترة القادمة سيزداد العمل بمجال البيع أون لاين.

أرباح مشروع الترويج للسلع

في البداية تصل أرباح المشروع إلى 5 آلاف جنيه، لتتضاعف فيما بعد، نظرًا لزيادة السحب على المنتجات وفقًا لـ«السيد».