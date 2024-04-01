5 شهداء في غارات للاحتلال الإسرائيلي بحي البرازيل برفح الفلسطينية كتب: محمد عزالدين 04:21 م | الإثنين 01 أبريل 2024 الأوضاع في غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، باستشهاد 5 في غارات للاحتلال بحي البرازيل برفح الفلسطينية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: قصف وتدمير وتجويع وحصار.. لغة إسرائيل في قطاع غزة (فيديو) خيمة من المعلبات الفارغة لإيواء النازحين في غزة: «باقون ما بقى الزعتر والزيتون» «الدفاع المدني الفلسطيني» تكشف حصيلة العدوان الإسرائيلي على مجمع الشفاء في غزة سيناتور يكشف تناقضات قرارات الحكومة الأمريكية تجاه غزة وإسرائيل شيخ الأزهر: ما يحدث للمؤمنين في غزة من باب الابتلاء غزة فلسطين بقلم محمد عزالدين