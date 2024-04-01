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دراما المتحدة

5 شهداء في غارات للاحتلال الإسرائيلي بحي البرازيل برفح الفلسطينية

كتب:

محمد عزالدين
04:21 م | الإثنين 01 أبريل 2024
الأوضاع في غزة

الأوضاع في غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، باستشهاد 5 في غارات للاحتلال بحي البرازيل برفح الفلسطينية.

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