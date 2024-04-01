شيخ الشافعية لـ«مملكة الدرويش»: التصوف هو التوبة والقناعة والزهد

قال الشيخ عبد العزيز الشهاوي، شيخ الشافعية في مصر والجامع الأزهر الشريف ووكيل الطريقة الشهاوية البرهامية، إن التصوف في الأساس أدب، وعلم كسائر العلوم له مبادئه.

التصوف علم كسائر العلوم

وشدد «الشهاوي»، خلال حوراه لبرنامج «مملكة الدراويش»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي عبر فضائية «الحياة»، على أن التصوف علم يعرف به أحوال النفس وتحليها بالأخلاق الحميدة والتخلي عن الأخلاق الذميمة، مؤكدًا أن كتاب «هداية الأذكياء إلى طريق الأولياء» يتضمن 190 بيتا وذكر أن الطريق إلى الله شريعة وحقيقة.

ثمرة التصوف هي سعادة الدنيا والأخرة

وأوضح شيخ الشافعية أن ثمرة التصوف هي سعادة الدنيا والأخرة، مؤكدًا أن التصوف يعني التوبة والقناعة والزهد من خلال فقد علاقة القلب بالدنيا.

وتعرض شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج «مملكة الدراويش»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والذي بدأ في النصف الثاني من شهر رمضان، ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية.