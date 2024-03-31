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دراما المتحدة

ياسين التهامي يتألق في أنشودة «نحيا بذكراكم» بـ«مملكة الدراويش» (فيديو)

كتب:

عمرو هلال
05:43 م | الأحد 31 مارس 2024
الشيخ ياسين التهامي

الشيخ ياسين التهامي

تألق الشيخ ياسين التهامي وفرقته، في غناء أنشودة «نحيا بذكراكم»، بالفقرة الأخيرة من برنامج «مملكة الدراويش»، الذي يُذاع يوميًا عبر شاشة «الحياة»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي.

تفاصيل برنامج مملكة الدراويش 

وتستضيف الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي تعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

وتعرض الشركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية حلقات برنامج «مملكة الدراويش»، والذي يسلط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي والصوفي الروحاني في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي ومواجهة التطرف الديني.

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