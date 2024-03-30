أحمد عمر هاشم في «مملكة الدراويش»: الدعوة للحاكم واجبة وليست محاباة له

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الدعوة للحاكم واجبة وليست محاباة له لأن بصلاحه تصلح الأمة وتصلح أحوال الرعية.

وتابع هاشم خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن من يدعون للحاكم ليسوا شيوخ السلطان، متابعا: «أكبر سلفنا الصالح من العلماء قالوا لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للحاكم».

بصلاح الحاكم تصلح الرعية

واختتم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن بصلاح الحاكم تصلح الرعية، لذلك ندعو بأن يوفقه الله وأن يقيض له من يساعده ويعينه.

وتعرض شركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج «مملكة الدراويش» ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.